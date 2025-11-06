В Москве в ДТП с маршруткой и автобусом пострадали шесть человек

На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Два транспортных средства столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, шесть человек пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 8:40 на Ленинградском шоссе в районе дома 71 водитель маршрутного автобуса "Газель" столкнулся с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта.

"В результате дорожной аварии шесть пассажиров маршрутного автобуса для оказания медицинской помощи направлены в медучреждения", - говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре добавили, что в ДТП попал маршрутный автобус "Газель" частного перевозчика, он столкнулся с автобусом, стоящим на остановке. "Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии на севере Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщала о ДТП на Ленинградском шоссе. На месте работают сотрудники ГАИ, причины и обстоятельства устанавливаются. Движение автотранспорта затруднено.