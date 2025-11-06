В Грузии завели уголовное дело против Саакашвили за призывы к свержению власти

Как уточнил грузинский генпрокурор Георгий Гваракидзе, экс-президента обвиняют в финансировании деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Грузии возбудило уголовное дело за саботаж и призывы к свержению власти против экс-президента Михаила Саакашвили и нескольких оппозиционных лидеров. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"За совершенные против государства преступления, а именно саботаж, помощь иностранному государству во вражеской деятельности, финансирование деятельности против конституционного строя и основ национальной безопасности и по факту призыва к насильственной смене конституционного строя или государственной власти, уголовное преследование начато в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштарии, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - сказал Гваракидзе.

Как отметил генпрокурор, после начала боевых действий на Украине власти Грузии решили не вводить санкции в отношении России для сохранения мира в стране. В то же время оппозиционеры Хоштария, Джапаридзе и Вашадзе стали доносить информацию представителям иностранного государства об импорте нефтепродуктов в Грузию, а также о якобы имевшем место использовании воздушного пространства страны для доставки иранских беспилотников в Россию. В результате в отношении примерно 300 граждан Грузии, в том числе госчиновников, были введены международные санкции.

Кроме того, по данным прокуратуры, после проигранных оппозицией парламентских выборов в октябре 2024 года Джапаридзе, Вашадзе, Хоштария, Гварамия, Мелия, Хазарадзе и Джапаридзе стали устраивать акции протеста для радикализации обстановки. Они призывали к революции и свержению власти. Что касается Саакашвили, то он призывал население к противоправным действиям и блокировке правительственных зданий посредством социальных сетей.

Саакашвили будет предъявлено обвинение по статье УК о призыве к насильственной смене конституционного строя или свержению власти, Джапаридзе и Вашадзе - по статьям о саботаже и помощи иностранному государству во вражеской деятельности. Хоштарии - по статьям о саботаже и сборе материальных ресурсов для этого, а также о помощи иностранному государству во вражеской деятельности, Гварамии, Мелии, Хазарадзе и Джапаридзе - по факту саботажа.

Как отметил Гваракидзе, для Хазарадзе и Джапаридзе прокуратура в качестве меры пресечения будет требовать залог. Остальные оппозиционеры последние несколько месяцев находятся в заключении. Саакашвили отбывает наказание по нескольким уголовным делам.