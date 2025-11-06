В Якутии дамбу повредило водой реки Татта

Водоем не замерзает из-за непривычно теплой для начала ноября погоды

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Дамба "Кладбищенская" в Якутии оказалась поврежденной водой речки Татта, которая не замерзает из-за непривычно теплой для начала ноября погоды. Об этом сказал ТАСС глава Чурапчинского улуса Якутии Степан Саргыдаев.

Ранее в службе спасения республики сообщили, что 5 ноября на гидротехническом сооружении произошел прорыв шириной четыре метра при глубине 30 - 40 см.

"В этом году очень теплое начало зимы, у нас пятые сутки ночью минус 20-21, а днем минус 15-16. Это непривычно тепло для данного времени года, обычно бывает минус 25-26 градусов днем и минус 30 и еще ниже ночью. Речки пока еще не замерзли, в том числе Татта - из-за этого и повреждена дамба местного значения", - сказал Саргыдаев.

Он подчеркнул, что произошедшее не несет угрозу населенным пунктам Чурапчинского и Таттинского районов. Уже подготовлены строительные материалы, спецтехника. "Завтра будут проведены необходимые работы по восстановлению, они займут час - полтора", - отметил собеседник.

Он пояснил, что гидротехническое сооружение используется для сельскохозяйственных целей. "Речь об организации водопоя для скота", - пояснил Саргыдаев. Дамба находится на балансе сельского поселения Болтогинский наслег.