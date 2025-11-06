Приговор по делу о теракте на Крымском мосту огласят 27 ноября

Подсудимые не признали вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 27 ноября огласит приговор в отношении восьми фигурантов, которых обвиняют в теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

В ходе первого заседания 12 февраля 2025 года судья сообщил о том, что поступившие в суд документы имеют гриф "для служебного пользования", дело слушается в закрытом режиме. Адвокат Гасан Раджабов после завершения первого слушания по существу сообщил журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить всем подсудимым пожизненное заключение.

"27 ноября в 11 часов состоится оглашение приговора по уголовному делу, связанному с терактом на Крымском мосту", - говорится в сообщении.

По версии следствия, будучи первым заместителем председателя СБУ, Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

О подсудимых

В совершении теракта обвиняют Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. В их отношении возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).