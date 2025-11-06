В аэропорту Гётеборг-Ландветтер подтвердили приостановку работы

Несмотря на временное закрытие воздушного пространства в районе аэропорта, транзитные полеты самолетов в районе Гётеборга не прекращались

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Аэропорт шведского города Гётеборг приостановил прием и отправку самолетов. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт временно закрыт", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину закрытия. Он отметил, что семь следовавших сюда рейсов отправили на посадку в аэропорт шведского города Мальмё и международный аэропорт Копенгагена. Собеседник агентства не уточнил, через какое время аэропорт Гётеборг-Ландветтер может возобновить работу.

В свою очередь, источник в диспетчерской службе Швеции пояснил ТАСС, что несмотря на временное закрытие воздушного пространства в районе аэропорта, транзитные полеты самолетов в районе Гётеборга не прекращались.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что аэропорт Гетеборг-Ландветтер приостановил работу из-за БПЛА.