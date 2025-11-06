AP: последнюю пропавшую в Миссисипи лабораторную обезьяну нашли живой

О местонахождении животного сообщил местный житель

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Последняя из сбежавших после ДТП с грузовиком лабораторных макак-резусов была найдена живой в Миссисипи. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой департамент дикой природы, рыболовства и парков штата.

По информации ведомства, о местонахождении животного сообщил местный житель. Позднее обезьяна была успешно найдена сотрудниками департамента.

28 октября машина перевозила 21 обезьяну, принадлежащую организации PreLabs, которая занимается биомедицинскими исследованиями, сообщила газета The New York Post (NYP). Грузовик перевернулся и попал в кювет недалеко от Гейдельберга (штат Миссисипи) и разбился. Пять животных были пойманы рядом с местом ДТП, их усыпили. Еще трое убежали, двух из них застрелили местные жители.

Шериф округа предупреждал, что все обезьяны инфицированы коронавирусом, гепатитом C и герпесом, но позже эту информацию опровергли. Тем не менее власти рекомендовали держаться на расстоянии от животных из-за их агрессивного поведения.