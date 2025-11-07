В Приангарье депутата гордумы отправили под домашний арест за мошенничество

Речь идет о Дмитрии Сухареве

ИРКУТСК, 7 ноября. /ТАСС/. Усольский городской суд отправил под домашний арест депутата городской думы Усолья-Сибирского Иркутской области Дмитрия Сухарева по уголовному делу о мошенничестве. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

6 ноября сообщалось, что Сухарев был задержан по подозрению в мошенничестве с аварийным жильем.

"Изучив представленные материалы, выслушав мнение прокурора и защиты, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 суток по 4 января 2026 года включительно. В соответствии с решением суда обвиняемому до истечения срока действия меры пресечения запрещено покидать место проживания, общаться с лицами, участвующими в деле, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет", - говорится в сообщении.

По информации суда, ему предъявлено обвинение в причинении ущерба бюджету муниципального образования города Усолье-Сибирское в особо крупном размере на сумму не менее 59 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным суда, депутат также был директором компании "Сервис-Инвест" и заместителем директора фирмы "ВестТрейд". По версии следствия, подозреваемый, являясь руководителем строительной компании в Усолье-Сибирском, заключил с администрацией города контракты на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. При этом он предоставил заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ. На основании этих документов муниципалитетом были перечислены авансы строительной компании, но жилье не было сдано в срок. Заказчик в одностороннем порядке расторг контракты и потребовал возврат долга и неустойки, которые не были возвращены. Таким образом, городскому бюджету был причинен ущерб, а жители, которые должны были переселяться из аварийного жилья, своевременно не получили свои квартиры.