ТАСС: причиной крушения вертолета в Дагестане стала техническая неисправность
13:17
обновлено 14:25
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Техническая неисправность стала причиной крушения частного вертолета Ка-226 АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Ранее сообщалось, что техническая неполадка рассматривается как одна из причин катастрофы. Отмечалось, что будут рассмотрены и другие версии ЧП.