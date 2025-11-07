ТАСС: причиной крушения вертолета в Дагестане стала техническая неисправность

Эксперты рассмотрят и другие версии ЧП

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Техническая неисправность стала причиной крушения частного вертолета Ка-226 АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод" в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Ранее сообщалось, что техническая неполадка рассматривается как одна из причин катастрофы. Отмечалось, что будут рассмотрены и другие версии ЧП.