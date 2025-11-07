Главреда "Довода" Илью Косыгина объявили в розыск

По какой статье ведется розыск, не уточняется

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск главного редактора издания "Довод" (включено в реестр иноагентов в РФ) Илью Косыгина (признан иноагентом) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Минюст России включил Косыгина в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Интернет-издание "Довод" внесено в реестр иноагентов в августе того же года.