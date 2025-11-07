Пилоты упавшего в Дагестане вертолета пытались посадить его на пляже

Экипаж пытался совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Пилоты вертолета Ка-226, упавшего в Республике Дагестан, по предварительным данным, пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Как предварительно установлено, после возникшего во время полета ЧП пилоты пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря. В этом месте находится пляж", - сказал собеседник агентства.