Пилоты упавшего в Дагестане вертолета пытались посадить его на пляже
Редакция сайта ТАСС
13:45
обновлено 13:53
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Пилоты вертолета Ка-226, упавшего в Республике Дагестан, по предварительным данным, пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Как предварительно установлено, после возникшего во время полета ЧП пилоты пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря. В этом месте находится пляж", - сказал собеседник агентства.