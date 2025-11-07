Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники КЭМЗ

Среди пострадавших сын руководителя предприятия

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Кизлярского электромеханического завода находились на борту вертолета, разбившегося в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Читайте также

Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане

"В разбившемся вертолете, предварительно, находились сотрудники предприятия КЭМЗ. Среди пострадавших и сын руководителя предприятия", - сказал собеседник.

В экстренных службах отметили, что вертолет осуществлял рейс по маршруту Кизляр - база отдыха "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе.