Пассажирами разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники КЭМЗ
Редакция сайта ТАСС
13:55
обновлено 14:14
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Кизлярского электромеханического завода находились на борту вертолета, разбившегося в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
Читайте также
Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане
"В разбившемся вертолете, предварительно, находились сотрудники предприятия КЭМЗ. Среди пострадавших и сын руководителя предприятия", - сказал собеседник.
В экстренных службах отметили, что вертолет осуществлял рейс по маршруту Кизляр - база отдыха "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе.