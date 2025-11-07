ТАСС: выживший при падении вертолета в Дагестане получил ожоги более 90% тела

Он находится в крайне тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МЧС России

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Один из пациентов, доставленных в больницу после падения вертолета в Дагестане, получил ожоги более 90% тела. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также

Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу Избербаша. По предварительной информации, пострадавшие получили ожоги. Один из пострадавших получил ожоги около 35% тела, еще один - около 20%. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами от 90% до 100%", - сказал собеседник.