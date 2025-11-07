Figaro: во Франции сбившему людей на машине предъявили обвинение

Мужчину обвиняют в "покушениях на убийство", пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Суд предъявил обвинение в "покушениях на убийство" мужчине, который за рулем автомобиля сбил пять человек на острове Олерон на западе Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру коммуны Ла-Рошель.

Прокуратура также потребовала, чтобы обвиняемый находился под стражей во время судебного разбирательства. Национальная антитеррористическая прокуратура не стала подключаться к расследованию, посчитав, что слишком мало данных, которые бы позволяли говорить о террористическом характере произошедшего.

В среду утром водитель сбил нескольких пешеходов и велосипедистов на дороге между деревнями Долю-д'Олерон и Сен-Пьер-д'Олерон на острове Олерон у западного побережья Франции. Как сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии - 69-летняя велосипедистка и 22-летняя девушка, помощница депутата от партии "Национальное объединение". Спустя несколько дней их выписали из больницы.

При задержании 35-летний водитель выкрикивал религиозный лозунг. Также он поджег свой автомобиль и, по мнению стражей порядка, пытался заманить их поближе к нему. Позже в сгоревшей машине обнаружили баллоны с газом. Они не сдетонировали, а водителя удалось задержать, применив электрошоковый пистолет.

Мэр коммуны Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр рассказал, что сбивший людей водитель - местный житель, у которого французское гражданство. Он известен, по словам мэра, "своим не совсем нормальным поведением" и неоднократно "совершал необдуманные поступки" под воздействием наркотиков или алкоголя. В ходе допроса он рассказал следователям, что недавно перешел из католицизма в ислам и действовал из религизоных убеждений, однако в доме, где он жил, нашли лишь несколько религиозных текстов, связей с радикальными исламистами выявлено не было. Как уточнил телеканал BFMTV, мужчина не числился в списке лиц, подозреваемых в радикализации и склонности к терроризму.