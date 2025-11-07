Третьего обвиняемого в убийстве семьи петербуржцев в ОАЭ арестовали

Еще двоих мужчин уже заключили под стражу

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего фигуранта дела об убийстве семейной пары из Санкт-Петербурга в Объединенных Арабских Эмиратах. Процесс проходил в закрытом режиме, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ранее следователи СК РФ завели уголовное дело в Санкт-Петербурге по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Двоих фигурантов уже заключили под стражу.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Далекина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. <…> Срок меры - 28.12.2025 (1 месяц 23 суток)", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС из здания суда, все три фигуранта прятали лица от журналистских камер и отказались от каких-либо комментариев.

О деле

Ранее суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей Константину Шахту, фигуранту этого дела. Процесс также проходил в закрытом режиме. Мужчина был задержан 6 ноября, 7 ноября ему предъявлено обвинение, вину не признал. Еще один фигурант - Юрий Шарыпов - также в пятницу был заключен под стражу. Его задержали 6 ноября, в этот же день ему предъявлено обвинение, вину он признал частично.

Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело в Санкт-Петербурге по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Согласно данным ряда местных СМИ и Telegram-каналов, пропавшими являются супруги Роман и Анна Новак, мужчина занимался криптобизнесом. Предположительно, пропавший мог быть осужден в 2020 году за мошенничество. Соответствующие материалы, где фигурантом является полный тезка пропавшего, были опубликованы объединенной пресс-службой судов города пять лет назад. Тогда суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима, а также взыскал ущерб в пользу потерпевших 3,3 млн рублей и 4 млн рублей.

Официального подтверждения, что в ОАЭ пропали именно Роман и Анна Новак, у ТАСС на данный момент нет.