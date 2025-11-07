У убитой в ОАЭ семьи из Петербурга вымогали криптовалюту

По делу арестовали троих человек

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Вымогательство криптовалюты стало причиной похищения в ОАЭ семьи из Санкт-Петербурга, которая в последствии была убита. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющимся данным, в октябре этого года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты. Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, а тела закопали в пустынной местности", - сказала она.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следствием установлено, что у убийц были сообщники, которые помогали организовывать похищение, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали потерпевших. "После убийства фигуранты избавлялись от ножей и личных вещей своих жертв, оставляя их на территории разных эмиратов", - сказала она. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об убийстве Романа и Анны Новак в ОАЭ.

Петренко отметила, что установление и задержание фигурантов проводилось следователями СК при оперативном сопровождении МВД.

По данному факту возбуждено дело (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Трое фигурантов уже арестованы.