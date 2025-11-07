Правоохранители ОАЭ помогают в раскрытии убийства семьи из Петербурга

Они работают вместе с российской следственно-оперативной группой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов помогают в раскрытии убийства семьи из Санкт-Петербурга, они работают вместе с российской следственно-оперативной группой. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что установление и задержание фигурантов проводилось следователями СК при оперативном сопровождении МВД. "В раскрытии преступления российским правоохранителям помогают представители правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов. В настоящее время они работают вместе с российской следственно-оперативной группой в Санкт-Петербурге", - сказала она.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержания проводились в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. "Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается", - подытожила Волк.

Причиной похищения в ОАЭ семьи из Петербурга стало вымогательство криптовалюты.