Бастрыкин потребовал доклад по делу о крушении вертолета в Дагестане

Глава СК поручил выполнение задачи и.о. руководителя ЗМСУТ СК России Козлову

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По факту крушения вертолета в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). <…> Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ЗМСУТ СК России Козлову В.П. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Днем 7 ноябре в Карабудахкентском районе упал вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш. В результате катастрофы погибли пять человек, еще двое пострадали.