В Вологодской области завели дело после обнаружения женщины на цепи

Родственники привязали пенсионерку к кровати

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном лишении свободы завели в Бабаевском районе Вологодской области после обнаружения полицейскими пожилой женщины, которую, предположительно, родственники привязали цепью к кровати. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным управлением выявлена публикация, демонстрирующая ограничение возможностей для передвижения 65-летней женщины. Согласно размещенным в социальных медиа сведениям, противоправные действия совершены со стороны родственников пенсионерки. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области сообщала, что 6 ноября полицейские и соцработники посетили семью, в которой воспитываются трое несовершеннолетних детей. В доме правоохранители обнаружили 65-летнюю женщину, которая была привязана к кровати металлической цепью. Женщину госпитализировали, ее здоровью ничего не угрожает.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, ее могли привязать цепью дочь и ее муж, ранее судимый, - женщина 1982 года рождения и мужчина 1976 года рождения.