На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков
22:48
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 14 афтершоков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 14 афтершоков. Магнитуда от 3,5 до 5,3. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.
Вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевский, Карымский, Крашенинников, Камбальный по-прежнему активны.