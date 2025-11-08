Генконсульство: дрейфующее у Японии судно с 15 россиянами взяли на буксир

Японская сторона сообщила, что все граждане РФ здоровы и находятся в безопасности, отметили в российском диппредставительстве в Ниигате

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Дрейфовавшее у берегов японской префектуры Тояма грузовое судно "Нексу", в экипаже которого 15 россиян, взяли на буксир и доставляют в порт. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Ниигате.

"Вчера вечером судно "Нексу" было взято на буксир патрульным кораблем береговой охраны Японии. Сегодня в полдень возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки его на ремонт", - отметили в представительстве.

Японская сторона заверила, что "российский экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности". В генконсульстве продолжают отслеживать ситуацию.

Грузовое судно "Нексу" под флагом Того следовало из Владивостока. Недалеко от берегов Японии у него отказал основной двигатель.