ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 72 беспилотника и 8 боеприпасов

В селе Посохово при атаке дрона на автомобиль пострадала глава Колосковской территориальной администрации

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили 72 беспилотника и 8 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Доброе, Дроновка, Пороз, Рождественка и хутору Масычево выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 16 беспилотников, из которых один сбит. В городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства на социальный объект ранена женщина. Пострадавшей оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение проходит амбулаторно. Повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль. В селе Головчино повреждены 3 частных дома, в селе Безымено - одна единица спецтехники предприятия. Ночью в селе Доброе повреждены линия электропередачи и автомобиль", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперштаба, в Белгородском районе поселки Дубовое, Октябрьский, села Красный Октябрь, Петровка, Репное, Толоконное и Чайки атакованы 12 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Чайки поврежден частный дом. Над Борисовским районом и Губкинским городским округом сбито по одному БПЛА, пострадавших и повреждений нет.

В Валуйском муниципальном округе атакам 11 БПЛА подверглись села Борки, Казинка, Посохово и Пристень, 7 БПЛА были подавлены и сбиты. В селе Посохово при атаке дрона на автомобиль пострадала глава Колосковской территориальной администрации, она лечится амбулаторно, транспортное средство повреждено. В селе Пристень повреждены автомобиль и частный дом.

По информации оперштаба, в Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены три взрывных устройства, повреждены социальный объект и три частных дома, один из которых уничтожен огнем. Также в Краснояружском районе по поселку Красная Яруга, селам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущен один боеприпас и совершены атаки 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В селе Репяховка поврежден частный дом.

В Ракитянском районе поселок Пролетарский и хутор Добрино атаковали 2 БПЛА. В поселке Пролетарский в результате детонации беспилотника на территории одного из объектов ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. В хуторе Добрино поврежден частный дом.

В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково совершены атаки 10 БПЛА, 5 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены кровля административного здания и автомобиль, в селе Новая Таволжанка - частный дом, в селе Сурково - линия электропередачи.