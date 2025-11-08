На Камчатке поиски попавшего под лавину приостановили до утра

Погиб один человек

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на Камчатке, где в 5 км от Агинского золоторудного месторождения на двух человек сошла лавина, приостановлены до утра. Об этом сообщили ТАСС в компании "Ареал".

Вечером 8 ноября снежная масса сошла на передвижной домик. Один человек погиб, судьба второго неизвестна.

"Лавина сошла на территории Агинского месторождения. В результате двое сотрудников подрядной организации, работающих на буровой площадке, оказались под снегом. На место выехали оперативные службы, тело одного погибшего извлечено из-под завалов. Из-за плохих погодных условий и в связи с наступлением темноты поисково-спасательные работы приостановлены до утра", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

Как уточнили в Следственном управлении СК России по Камчатскому краю, погибший - 39-летний машинист буровой установки подрядной организации. Второй рабочий, местонахождение которого не установлено, - 29-летний помощник машиниста. "Детали произошедшего устанавливаются, по итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - отметили в ведомстве.