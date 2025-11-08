При крушении Ка-226 в Дагестане погибли замглавы КЭМЗ и три ведущих специалиста

Среди погибших также бортмеханик вертолета, он умер в больнице

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) опубликовал список погибших при крушения вертолета сотрудников. В их числе замглавы компании и ведущие специалисты предприятия, сообщается в Telegram-канале концерна.

"7 ноября во время выполнения рабочего рейса вертолет Ка-226, на борту которого находились сотрудники концерна КЭМЗ потерпел крушение в районе села Ачи-Су. В результате трагической аварии погибли четыре человека, еще трое были доставлены в больницу, один из которых, бортмеханик вертолета Суров Петр Георгиевич 1968 года рождения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В посте также опубликованы фотографии и имена погибших: главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению - начальник цеха Сиражутдин Саадуев, водитель Ислам Джабраилов и замгендиректора концерна по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов.

"Руководство и весь коллектив завода, профком, коллеги по работе, друзья и близкие выражают глубокое соболезнование родственникам и семьям погибших", - добавили в компании.