На Ставрополье информация о минировании АЗС не подтвердилась

На время проверки объекта доступ к станции был ограничен

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов завершили проверку автозаправочной станции (АЗС) после сообщения о минировании в Кировском округе Ставрополья. Информация не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"Поступивший ранее анонимный сигнал о минировании АЗС не подтвердился. Специалисты всех экстренных служб провели тщательную проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным администрации, автозаправочная станция вернулась к штатному режиму работы.

Анонимное сообщение о минировании АЗС поступило на Ставрополье в 8 ноября днем. На время проверки объекта сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служба доступ к станции был ограничен.