На Ставрополье информация о минировании АЗС не подтвердилась
СТАВРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Представители правоохранительных органов завершили проверку автозаправочной станции (АЗС) после сообщения о минировании в Кировском округе Ставрополья. Информация не подтвердилась, сообщается в Telegram-канале администрации округа.
"Поступивший ранее анонимный сигнал о минировании АЗС не подтвердился. Специалисты всех экстренных служб провели тщательную проверку территории, взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
По данным администрации, автозаправочная станция вернулась к штатному режиму работы.
Анонимное сообщение о минировании АЗС поступило на Ставрополье в 8 ноября днем. На время проверки объекта сотрудниками правоохранительных органов и экстренных служба доступ к станции был ограничен.