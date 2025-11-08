В Волгоградской области умер пострадавший при взрыве самогонного аппарата
Редакция сайта ТАСС
14:16
ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Умер один из троих пострадавших при взрыве самогонного аппарата в городе Камышин Волгоградской области. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице, остальных переведут в ожоговое отделение другого медучреждения. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.
"Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы СМП №25", - сказали в комитете.
Разгерметизация самогонного аппарата произошла в городе Камышин Волгоградской области в 8 ноября вечером. При взрыве пострадали трое мужчин, их госпитализировали в районную больницу.