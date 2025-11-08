В Волгоградской области умер пострадавший при взрыве самогонного аппарата

Еще двоих мужчин, получивших травмы, переведут в ожоговое отделение

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Умер один из троих пострадавших при взрыве самогонного аппарата в городе Камышин Волгоградской области. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице, остальных переведут в ожоговое отделение другого медучреждения. Об этом сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы СМП №25", - сказали в комитете.

Разгерметизация самогонного аппарата произошла в городе Камышин Волгоградской области в 8 ноября вечером. При взрыве пострадали трое мужчин, их госпитализировали в районную больницу.