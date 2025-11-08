На Украине возобновили работу пунктов пропуска на границе

Она была прервана из-за сбоя в базе данных

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Работа пунктов пропуска, прерванная из-за сбоя в базе данных украинской таможни, возобновлена. Об этом сообщает украинская Погранслужба в своем Telegram-канале.

"По информации Государственной таможенной службы Украины, база данных ГТСУ возобновила функционирование. Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Около трех часов назад сбой в работе базы данных украинской таможни привел к прекращению пропускных операций на госгранице Украины. Оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и на выезд из страны временно не осуществлялось. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.