В Тульской области установили причастного к взрыву газа в многоквартирном доме

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Следователи установили подозреваемого, причастного к взрыву газа в многоквартирном доме в Куркине Тульской области. Также установлены обстоятельства частичного обрушения дома. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следователями установлены обстоятельства частичного обрушения многоквартирного дома в Куркине и причастное к хлопку газовоздушной смеси лицо. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого", - сообщили в пресс-службе.