В производственном здании под Екатеринбургом потушили пожар

Информации о пострадавших не поступало

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Спасатели завершили тушение пожара в производственном здании со стройматериалами в поселке Медный под Екатеринбургом, где ранее огонь охватил 800 кв.м. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 00:48 (22:48 мск 8 ноября) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:22 (01:22 мск)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в производственном здании со стройматериалами произошел пожар. Информации о пострадавших не поступало.