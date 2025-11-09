В перевернувшемся в Таиланде автобусе не было российских туристов

В таиландской туристической полиции сообщили, что в ДТП пострадали граждане Индии и Пакистана

БАНГКОК, 9 ноября. /ТАСС/. Российских туристов не было в автобусе, который перевернулся в Таиланде, в результате чего пострадали более 10 иностранных туристов. Об этом сообщила таиландская туристическая полиция.

"Пострадали граждане Индии и Пакистана. Посольства соответствующих стран проинформированы о случившемся", - заявили в ведомстве.

Газета Matichon ранее сообщила о ДТП с туристическим автобусом, которое произошло вечером 8 ноября в горной провинции Лампанг на севере королевства. В результате аварии пострадали 12 человек, 2 из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Автобус ехал из города Чиангмай в Бангкок, всего в нем было 38 человек. Машина потеряла управление и врезалась в ограждение на шоссе, после чего перевернулась. Полиция ведет расследование причин ДТП.