В Казахстане на побережье Каспийского моря снова зафиксировали гибель тюленей

На острове Купалы нашли более 70 туш морских животных

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 9 ноября. /ТАСС/. Экологи проводят отбор проб воды в Каспийском море из-за обнаружения более 70 погибших тюленей на побережье острова Кулалы, сообщили в департаменте экологии Мангистауской области Казахстана.

"Специалисты отдела лабораторно-следственного контроля департамента экологии Мангистауской области совместно со специалистами департамента рыбной инспекции, а также Института гидробиологии и экологии провели экологический мониторинг на побережье острова Кулалы. В ходе мониторинга были проведены пробы воды из-за выявления гибели 71 тюленя", - указано в сообщении.

Ранее в ноябре на побережье Каспия в Тупкараганском районе Мангистауской области были обнаружены туши 112 каспийских тюленей.

Каспийский тюлень представляет собой эндемичный вид, обитающий только в акватории Каспийского моря. Он является биоиндикатором, позволяющим судить о здоровье морской экосистемы. В Казахстане животное занесено в Красную книгу республики. Прежде в республике, а также на российском побережье Каспия также фиксировались случаи массовой гибели тюленей.