ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи 20 БПЛА и 4 боеприпасов

Никто не пострадал

БЕЛГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории Белгородской области при помощи 20 беспилотников и 4 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Над Белгородом системой ПВО сбиты воздушные цели и один беспилотник. Повреждены 4 квартиры в МКД, частный дом, объект инфраструктуры, 12 автомобилей и 28 гаражей, из которых 8 полностью разрушены", - говорится в сообщении.

Один FPV-дрон был подавлен над Белгородским районом. В результате падения обломков сбитых воздушных целей и беспилотника в поселке Разумное поврежден социальный объект, в поселке Дубовое - автомобиль, в селе Таврово - частный дом.

Также 8 октября беспилотник ВСУ атаковал территорию хутора Верный Волоконовского района, в результате атаки повреждена "Газель". В Краснояружском районе территории 5 населенных пунктов подверглись атакам 16 беспилотников, 8 из которых были подавлены. Над Шебекинским муниципальным округом подавлен один FPV-дрон.

"В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено и Козинка выпущено четыре снаряда в ходе двух обстрелов. Последствий нет", - сообщили в оперштабе.