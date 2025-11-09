МИД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП в Таиланде белоруски

Женщина находится в стабильном состоянии

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Гражданка Белоруссии, пострадавшая в ДТП в Таиланде 8 ноября, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Об этом рассказали в белорусском МИД.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил корреспонденту ТАСС, что шесть россиян и пятеро граждан Белоруссии пострадали в результате ДТП с автобусом в таиландской провинции Канчанабури.

"По имеющейся информации, гражданка находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и продолжает отслеживать развитие ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое приводит агентство БелТА.

По информации МИД, 9 ноября пострадавшую посетил работник почетного консульства Белоруссии в Бангкоке, который ознакомился с условиями пребывания женщины и провел беседу с медицинским персоналом.