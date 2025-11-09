В Туле арестовали напавшего с ножом на родителей бывшей девушки мужчину

Отец погиб, а мать госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Житель Тулы арестован по делу о нападении с ножом на родителей бывшей девушки, в результате чего ее отец погиб, а мать госпитализирована со множественными ранениями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Привокзальному району города Тулы СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство двух женщин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, он подозревался в убийстве гражданина 1973 года рождения и в покушении на убийство женщины 1981 года рождения, а также их дочери 2004 года рождения.

Как сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, в ночь на 7 ноября мужчина пришел в частный дом своей бывшей девушки, где нанес удары ножом ее отцу, от которых тот погиб на месте происшествия, и множественные удары ножом матери. Нападавший знал, что девушка находится в доме, не сумев ее обнаружить, он поджег кухню и скрылся с места происшествия.