TASR: 11 пострадавших при столкновении поездов у Братиславы госпитализировали

Жертв нет, уточнило агентство

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух поездов у Братиславы обошлось без жертв, госпитализированы 11 пострадавших. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Столкновение поездов произошло 9 ноября вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия). Легкие травмы получили десятки человек. Ход расследования причин ЧП находится на контроле у руководства Словакии.