На Камчатке за сутки зафиксировали 30 афтершоков
22:27
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 30 сейсмособытий.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 30 афтершоков магнитудой до 5,8. В населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.
Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8.