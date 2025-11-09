На Камчатке за сутки зафиксировали 30 афтершоков

В населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 30 сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 30 афтершоков магнитудой до 5,8. В населенных пунктах региона ощущался один подземный толчок", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8.