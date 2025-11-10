Пострадавший от схода лавины на Камчатке находится в реанимации

У мужчины шоковое состояние, общее переохлаждение и травмы конечностей, отметил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший от схода лавины 8 ноября на Камчатке, находится в реанимации, его состояние остается стабильным - угрозы жизни нет, сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"Пациенту требуется динамическое наблюдение, принято решение о госпитализации его в реанимацию, в травматологическое отделение городской больницы №2. У мужчины шоковое состояние, общее переохлаждение и травмы конечностей, при этом состояние стабильное, опасений за жизнь нет", - сказал Мельников.

Ранее мужчину госпитализировали в краевую больницу, но перенаправили для получения узкопрофильной медицинской помощи.

8 ноября в районе Агинского золоторудного месторождения на Камчатке на балок (передвижной дом на полозьях) с двумя рабочими сошла лавина. Один человек погиб, второго обнаружили спасатели спустя почти сутки после ЧП. По версии министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, продержаться столько времени под снегом мужчине помог образовавшийся "воздушный карман".