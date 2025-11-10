На севере Бурятии при опрокидывании бензовоза разлилось более 7 тонн топлива

Последствия ЧП устранены

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Разлив 7,1 тонны топлива произошел при опрокидывании прицепа бензовоза на севере Бурятии недалеко от озера Байкал. Последствия ЧП устранены, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Днем 9 ноября в поселке Нижнеангарск на автозаправочной станции "Роснефть" опрокинулся прицеп бензовоза Volvo с емкостью. В прицепе находилось 9 300 литров бензина АИ-92.

"Произошел значительный разлив бензина - 7 тонн 100 кг. Последствия разлива бензина устранены", - сообщили в агентстве.

К ликвидации последствий привлекались специалисты АО "Экоспас", они обработали загрязненную территорию сорбентом для нейтрализации нефтепродуктов, а также собрали загрязненный снег и грунт. "К 21:00 (16:00 мск) воскресенья специалисты "Экоспаса" успешно завершили этапы обработки и сбора загрязненных материалов, - отметили в агентстве. - Для дальнейшего вывоза собранного грунта сегодня в 09:30 (04:30 мск) из города Северобайкальска были направлены две единицы специализированной техники - самосвал и погрузчик. В 10:50 (05:50 мск) текущего дня все работы по погрузке грунта успешно завершены".

Самосвал с собранными загрязненными материалами проследовал на специализированную площадку ООО "Нефтепродукт", расположенную в Северобайкальске. По данным Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, попадание нефтепродуктов в водные объекты не допущено, проводится отбор проб почвы для оценки состояния окружающей среды и соблюдения экологических требований.