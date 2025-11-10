Филиппины направили 1,9 тыс. военных для помощи пострадавшим от тайфуна

БАНГКОК, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Филиппин приостановили учения и вместо них направили более 1,9 тыс. военных для помощи пострадавшим от супертайфуна "Фунг-Вонг". Об этом сообщило агентство PNA со ссылкой на представителя вооруженных сил республики.

"ВС сосредоточили усилия на немедленной помощи [пострадавшим] в северной, южной и центральной частях [острова] Лусон, приостановив текущие военные учения для того, чтобы перенаправить силы на спасение людей", - сказал он.

Отмечается, что различные подразделения ВС Филиппин, включая пехоту и саперов, выделили в общей сложности 1 911 военнослужащих. Еще более 3,2 тыс. военных и резервистов также готовы присоединиться к спасательным операциям в случае необходимости. Помимо личного состава, ВС выделили несколько десятков единиц военной техники. По данным пресс-службы ВС, военные уже помогли более 175 тыс. пострадавших.

По информации агентства, руководство ВС Филиппин ранее приняло решение приостановить учения DAGIT-PA для переброски сил и средств на ликвидацию последствий супертайфуна. Учения проходят на море, суше и в воздухе с 4 по 14 ноября, военные из других стран в них не участвуют.

Супертайфун "Фунг-Вонг" обрушился на республику 9 ноября. По меньшей мере 2 человека погибли и свыше 1 млн человек были эвакуированы в результате наводнений. По данным телеканала ABS-CBN News, из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.