Работы на месте ЧП с плавкраном в Севастополе продолжаются две недели

Суда "Морспасслужбы" осуществляют дежурство в районе ЧС для мониторинга акватории и ликвидации загрязнений нефтепродуктами

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Работы в Южной бухте Севастополя, где опрокинулся плавкран, продолжаются две недели, следует из данных Росморречфлота.

"Суда "Морспасслужбы" осуществляют дежурство в районе ЧС для мониторинга акватории и ликвидации загрязнений нефтепродуктами в случае обнаружения", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота в ответ на запрос ТАСС.