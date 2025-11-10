В ГД заявили, что депутата Вороновского подозревают во взяточничестве

Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба указал, что подозреваемый готов сотрудничать

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Анатолий Вороновский, в отношении которого генпрокурором Александром Гуцаном было внесено представление о даче согласия на лишение неприкосновенности, подозревается во взяточничестве. Об этом сообщил председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба.

"Обвиняют его во взяточничестве", - сказал Аршба журналистам.

По его словам, Вороновский готов сотрудничать и "будет стараться доказать обратное".

"Он прямо заявил, что считает это постыдным для себя, считает это пятном на Государственной думе, перед своими избирателями чувствует огромную ответственность", - добавил председатель комиссии.

Согласно проекту постановления, размещенному в думской базе, в отношении депутата может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).