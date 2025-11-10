Директора департамента Минпромторга Михаила Кузнецова арестовали

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В суде сообщили, что постановление Басманного районного суда Москвы удовлетворило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова, который обвиняется в совершении преступления, "предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", на срок два месяца.

7 ноября Минпромторг России подтвердил ТАСС задержание директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова.