Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне при взрыве в Нью-Дели

Консульский отдел диппредставительства России находится в постоянном контакте с индийской стороной

© REUTERS/ Stringer

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Индии выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших после взрыва у станции метро "Красный форт" в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом ТАСС заявили в дипмиссии.

"Консульский отдел посольства РФ находится в постоянном контакте с индийскими властями и выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане", - сказали в посольстве.

Ранее телеканал NDTV сообщил о взрыве автомобиля, припаркованного около станции метро "Красный форт" в районе Старого Дели, популярного среди туристов. По данным телеканала, есть много раненых.