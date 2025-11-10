ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели

Редакция сайта ТАСС
17:51
обновлено 18:21
© Sanjeev Verma/ Hindustan Times/ Sipa USA via Reuters Connect

Взрыв произошел в автомобиле Hyundai i20, припаркованном около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели. 

Погибли 8 человек, еще 24 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Медленно следовавший автомобиль Hyundai i20 остановился на красный сигнал светофора около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели.
  • После в машине произошел взрыв. Его причина пока не определена.
  • Не менее 22 машин и авторикша загорелись в результате ЧП, отмечали в полиции Нью-Дели.
  • Глава МВД Индии Амит Шах сообщил о повреждении "трех-четырех" машин из-за взрыва.

Жертвы

Расследование

  • Правоохранительные органы выясняют причину взрыва.
  • К месту ЧП прибыли судебно-медицинские и технические эксперты.
  • Следственные органы Индии рассматривают все возможные версии и проведут всестороннее расследование взрыва.
  • Изучаются видео с камер наблюдения, установленных вблизи ЧП.
  • Эксперты-криминалисты продолжают сбор улик на месте происшествия.
  • Глава МВД Индии посетил место взрыва.
  • Утром 11 ноября будет проведено совещание высокопоставленных сотрудников МВД.

Реакция

  • Посольство России в Индии выяснило, что российских граждан нет среди пострадавших или погибших.
  • Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с индийскими оперативными службами в связи с произошедшим ЧП.
  • Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности. Его также ввели в штате Уттар-Прадеш и в Мумбаи.
  • Усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. 
  • Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими официальными лицами.
 
