Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели

Редакция сайта ТАСС

© Sanjeev Verma/ Hindustan Times/ Sipa USA via Reuters Connect

Взрыв произошел в автомобиле Hyundai i20, припаркованном около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели.

Погибли 8 человек, еще 24 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Медленно следовавший автомобиль Hyundai i20 остановился на красный сигнал светофора около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели.

После в машине произошел взрыв. Его причина пока не определена.

Не менее 22 машин и авторикша загорелись в результате ЧП, отмечали в полиции Нью-Дели.

Глава МВД Индии Амит Шах сообщил о повреждении "трех-четырех" машин из-за взрыва.

Жертвы

Глава МВД Индии заявил, что погибли 8 человек. Телеканал India Today отмечал, что еще 24 пострадали.

По информации телеканала NDTV, число жертв составило 13.

Пострадавших доставили в больницу LNJP.

Расследование

Правоохранительные органы выясняют причину взрыва.

К месту ЧП прибыли судебно-медицинские и технические эксперты.

Следственные органы Индии рассматривают все возможные версии и проведут всестороннее расследование взрыва.

Изучаются видео с камер наблюдения, установленных вблизи ЧП.

Эксперты-криминалисты продолжают сбор улик на месте происшествия.

Глава МВД Индии посетил место взрыва.

Утром 11 ноября будет проведено совещание высокопоставленных сотрудников МВД.

