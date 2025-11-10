Статья
Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели
Редакция сайта ТАСС
17:51
обновлено 18:21
Взрыв произошел в автомобиле Hyundai i20, припаркованном около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели.
Погибли 8 человек, еще 24 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Медленно следовавший автомобиль Hyundai i20 остановился на красный сигнал светофора около станции метро "Красный форт" в Нью-Дели.
- После в машине произошел взрыв. Его причина пока не определена.
- Не менее 22 машин и авторикша загорелись в результате ЧП, отмечали в полиции Нью-Дели.
- Глава МВД Индии Амит Шах сообщил о повреждении "трех-четырех" машин из-за взрыва.
Жертвы
- Глава МВД Индии заявил, что погибли 8 человек. Телеканал India Today отмечал, что еще 24 пострадали.
- По информации телеканала NDTV, число жертв составило 13.
- Пострадавших доставили в больницу LNJP.
Расследование
- Правоохранительные органы выясняют причину взрыва.
- К месту ЧП прибыли судебно-медицинские и технические эксперты.
- Следственные органы Индии рассматривают все возможные версии и проведут всестороннее расследование взрыва.
- Изучаются видео с камер наблюдения, установленных вблизи ЧП.
- Эксперты-криминалисты продолжают сбор улик на месте происшествия.
- Глава МВД Индии посетил место взрыва.
- Утром 11 ноября будет проведено совещание высокопоставленных сотрудников МВД.
Реакция
- Посольство России в Индии выяснило, что российских граждан нет среди пострадавших или погибших.
- Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с индийскими оперативными службами в связи с произошедшим ЧП.
- Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности. Его также ввели в штате Уттар-Прадеш и в Мумбаи.
- Усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш.
- Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Амитом Шахом и другими официальными лицами.