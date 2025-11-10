В Нью-Дели загорелись не менее 22 машин из-за взрыва

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели © ТАСС/ X/ Breaking News

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Не менее 22 машин и авторикша загорелись в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели индийской столицы. Об этом сообщили в полиции Нью-Дели.

"Сегодня в 18:52 [16:22 по московскому времени] медленно следовавший автомобиль остановился на красный сигнал светофора. В этом автомобиле произошел взрыв, и в результате взрыва были повреждены находившиеся вблизи автомобили. Несколько человек погибли, а некоторые получили ранения", - сказал комиссар полиции Сатиш Голча.

В Нью-Дели, в соседнем штате Уттар-Прадеш и в индийском мегаполисе Мумбаи введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш.

10 ноября вечером на светофоре вблизи исторической крепости Красный форт в Нью-Дели взорвался автомобиль. По данным телеканала India Today, погибли 10 человек, ранены более 20. Причина взрыва пока не определена. Полиция проводит расследование.