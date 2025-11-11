NDTV: взрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник

На кадрах с камер наблюдения видно, что водитель будто ожидал кого-то или инструкции, не выходя из машины, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. Взрыв автомобиля в районе Старого Дели недалеко от исторической крепости Красный форт в индийской столице совершил террорист-смертник. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NDTV.

Читайте также

Погибли 8 человек, 24 пострадали. Главное о взрыве автомобиля в Нью-Дели

Согласно видео с камер наблюдения, автомобиль, в котором находилась взрывчатка, находился на парковке рядом с местом происшествия около трех часов. На кадрах видно, что водитель будто ожидал кого-то или инструкции, не выходя из машины.

По словам источников, взрыв расследуется как теракт. Полиция Дели применила статьи закона о предотвращении противоправной деятельности, после того как данные экспертизы и информация разведки указали на возможные связи с терроризмом. Предварительные исследования на месте ЧП показали наличие нитрата аммония.

Телеканал напомнил, что взрыв у Красного форта в Нью-Дели произошел в тот же день, когда полиция предотвратила теракт в городе Фаридабад в граничащем с Дели штате Харьяна и арестовала троих подозреваемых, у которых были обнаружены 350 кг взрывчатых веществ.

В понедельник вечером недалеко от исторической крепости Красный форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Как сообщил глава индийского МВД Амит Шах, погибли восемь человек, есть раненые. Проводится расследование.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. Дополнительные проверки проводятся в аэропортах и на железнодорожных станциях Нью-Дели, Ченнаи и других индийских городов.