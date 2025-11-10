NDTV: в Нью-Дели при взрыве автомобиля у метро погибли восемь человек

По данным телеканала, 11 человек получили ранения

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели © ТАСС/ X/ Breaking News

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, 11 человек получили ранения.

Ранее источник в полиции сообщил NDTV, что у станции метро "Красный форт" в районе Старого Дели, популярном среди туристов, произошел "очень мощный взрыв". Его причина пока не определена. В Нью-Дели введен режим повышенной готовности. Ранее агентство ANI сообщало об одном погибшем. По его данным, пострадавших доставили в больницу LNJP.

Посольство РФ в Индии выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.