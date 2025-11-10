Глава МВД Индии уточнил, что из-за взрыва автомобиля погибли восемь человек

Повреждения получили три-четыре машины, указал Амит Шах

© AP Photo/ Manish Swarup

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в индийской столице. Такую уточненную информацию привел глава МВД Индии Амит Шах.

"Сегодня около 19:00 (16:30 мск - прим. ТАСС) в автомобиле Hyundai i20 возле Красного форта в Дели произошел взрыв. В результате взрыва были повреждены три-четыре автомобиля, люди также получили ранения, некоторые погибли", - приводит слова Шаха агентство ANI.

"Согласно информации, полученной из больниц, на данный момент погибли восемь человек", - уточнил он.

Глава МВД Индии посетил место взрыва. Он сообщил, что утром 11 ноября будет проведено совещание высокопоставленных сотрудников его ведомства.

Ранее телеканал NDTV сообщал, что в результате взрыва в районе Старого Дели погибли 13 человек, более 20 ранены. Телеканал проинформировал, что первый владелец взорвавшегося автомобиля арестован. Предположительно, тот, кому он продал транспортное средство, погиб при взрыве.

По информации полиции, автомобиль взорвался на светофоре недалеко от исторической крепости Красный форт - одной из главных достопримечательностей Нью-Дели. По сведениям NDTV, взрыв произошел в задней части авто, вероятно, в багажнике.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш. Дополнительные проверки проводятся в аэропортах и на железнодорожных станциях Нью-Дели, Ченнаи и других индийских городов.