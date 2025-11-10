India Today: число раненых при взрыве автомобиля в Нью-Дели возросло до 24
15:01
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал India Today.
По его информации, погибли восемь человек.
Телеканал NDTV ранее сообщил о 8 погибших и 11 пострадавших.
Ранее в районе Старого Дели, популярном среди туристов, произошел взрыв в автомобиле. Его причина пока не определена. В Нью-Дели введен режим повышенной готовности.
Посольство РФ в Индии выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.