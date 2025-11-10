МВД Индии рассматривает все версии взрыва в Нью-Дели

Характер взрыва пока не установлен, заявил глава министерства Амит Шах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Индии рассматривают все возможные версии и проведут всестороннее расследование взрыва автомобиля вблизи исторической крепости Красный форт в столичном районе Старый Дели. Об этом заявил глава МВД Индии Амит Шах.

"Мы изучаем все версии и проведем тщательное расследование, учитывая все возможные обстоятельства. Все варианты будут проверены незамедлительно, и мы представим результаты общественности", - сказал Шах. По его словам, взорвался автомобиль Hyundai i20. Изучаются видео с камер наблюдения, установленных вблизи ЧП.

Представитель полиции Нью-Дели, которого цитирует телеканал NDTV, сообщил, что взрыв произошел в автомобиле возле станции метро "Лал-Кила" ("Красный форт"). "Характер взрыва пока не установлен, эксперты-криминалисты продолжают сбор улик на месте происшествия", - сказал он.

Ранее в полиции сообщили, что на светофоре недалеко от Красного форта, одной из главных достопримечательностей Нью-Дели, взорвался автомобиль. NDTV уточняет, что взрыв произошел в его задней части, предположительно, в багажнике.

По данным телеканала, погибли 13 человек, более 20 получили ранения. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В посольстве РФ в Индии сообщили, что россияне при ЧП не пострадали.

В Нью-Дели, а также в соседнем штате Уттар-Прадеш, в индийском мегаполисе Мумбаи, в штатах Бихар, Керала и ряде других после ЧП введен режим повышенной готовности. Также усилено патрулирование на границе Индии с Пакистаном и Бангладеш.