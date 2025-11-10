NDTV: полиция Нью-Дели определяет причину взрыва автомобиля

К месту ЧП прибыли судебно-медицинские и технические эксперты

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы выясняют причину взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

"Это был очень мощный взрыв", - сказал собеседник телеканала. По его словам, причина взрыва "пока неизвестна".

Обстановка на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели © ТАСС/ X/ Breaking News

Ранее агентство ANI сообщило, что в результате взрыва автомобиля, припаркованного у станции метро "Красный форт" в районе Старого Дели, популярном среди туристов, погиб человек. Несколько ранены. Они доставлены в больницу LNJP.

Посольство РФ в Индии выясняет, есть ли среди пострадавших российские граждане.